Milan, parla il dg del Benfica: «Florentino in rossonero? Non credo…» (Di martedì 18 agosto 2020) Tiago Pinto ha parlato dell’ipotetico trasferimento di Florentino al Milan Florentino Luis, centrocampista del Benfica, è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan. A parlare dell’ipotetica trattativa è stato Tiago Pinto, direttore generale del club portoghese, ai microfoni di Sky Sport. «Florentino è un giovane con potenziale e qualità, credo che continuerà a giocare al Benfica. Andrà al Milan quest’estate? Non credo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Milan, parla il dg del Benfica: «Florentino in rossonero? Non credo…»

Milan, lunedì al via la stagione con i tamponi: da martedì gli allenamenti

Pioli ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma (“è uno dei portieri più forti al mondo e ha grandi margini di miglioramento”), e ha chiarito che “il Milan non ha bisogno di molti innesti, abbiamo ...

