Milan News – Calciomercato: rinnovo Ibrahimovic, si tratta. Pioli: “Pochi rinforzi, ma giusti” (Di martedì 18 agosto 2020) Milan News – Calciomercato: il club rossonero prosegue nella risoluzione della propria priorità: il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. La distanza economica c’è ancora ma nonostante questo le trattative non si fermano. Nel frattempo mister Pioli oggi ha ribadito, nel corso di un’intervista concessa a Skrill, il ruolo centrale dello svedese nel gruppo rossonero. Inoltre, si è soffermato sulle strategie di mercato, sottolineando come al Milan servano pochi rinforzi, ma di valore e nelle posizioni giuste. Milan News – Calciomercato: rinnovo Ibrahimovic, si tratta. Pioli: ... Leggi su giornal

