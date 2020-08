Milan, Gazidis: "Grazie anche alla collaborazione con l'Inter, il nuovo San Siro sarà il miglior stadio d'Europa" (Di martedì 18 agosto 2020) Ivan Gazidis, CEO del Milan, ha rilasciato un lunga Intervista al Daily Mail parlando del nuovo stadio. Leggi su 90min

ruiu19 : E come hanno fatto Inter, Napoli, Lazio e Roma a incrementare i rispettivi fatturati del 60/70% in dieci anni con g… - carlolaudisa : improvviso stop tra #Ibra e il #Milan. Lo svedese chiede 7,5 milioni netti, mentre #Gazidis ne offre 5. Solo un tem… - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, ieri importante summit di mercato tra i dirigenti: obiettivi e strategie: Ieri a Casa Milan si è… - PianetaMilan : .@acmilan, #Gazidis e #Scaroni in coro: 'Il @NuovoStadioMI è il futuro' - #Stadio #NuovoStadio #SanSiro #ACMilan… - Milannews24_com : Gazidis: «Il Milan è uno dei 5 club più seguiti al mondo, dobbiamo tornare protagonisti» -