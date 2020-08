Miguel Bosé, dopo la morte della mamma per covid, dice “il covid non esiste” (Di martedì 18 agosto 2020) Miguel Bosè amatissimo in Italia ma anche in Spagna è, in questi giorni a capo di un movimento negazionista del covid. Sembra strano che il famosissimo e amatissimo cantante che ha spopolato negli anni 80 e ha fatto innamorare di sé tutte le ragazzine, oggi, dopo aver perso la mamma, la grandissima Lucia Bosè per il covid vada in giro, ma soprattutto sul web, a dire il covid non esiste. Miguel Bosè peggio di Andrea Bocelli Miguel Bosè che dice di essere un negazionista del covid è stato equiparato ad Andrea Bocelli che qualche giorno fa ha partecipato ad una manifestazione al senato e ha preso la ... Leggi su baritalianews

