Migliaia di delfini trovati morti ogni anno sulle spiagge della Francia: ora interviene l’Ue. Sea Sheperd: “Vietare la pesca non selettiva” (Di martedì 18 agosto 2020) Per i pescatori sono “morti per cause accidentali” quelle di Migliaia di delfini trovati spiaggiati in Francia ogni anno. morti accidentali causate dal fatto che i cetacei si ritrovano a cacciare nella stessa zona dove vengono lanciate le reti a strascico: muoiono di asfissia, intrappolati, per poi essere rilasciati in mare e venir trasportati dalle correnti fino a riva. Solo nel 2020 si parla di ben 1177 morti in mare, un numero talmente alto da far intervenire la Commissione europea che ha chiesto alla Francia (insieme alla Spagna e alla Svezia) di invertire la tendenza. Lo spiega Lamya Essemlali, presidente di Sea Shepherd France, la Ong che si occupa della salvaguardia ... Leggi su ilfattoquotidiano

