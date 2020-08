Michelle Obama: «Trump è il presidente sbagliato» (Di martedì 18 agosto 2020) L’ex first lady Michelle Obama, il senatore del Vermont Bernie Sanders e il governatore di New York Andrew Cuomo sono stati tra gli headliner della prima convention nazionale dei democratici in forma virtuale, che è stata condotta dall’attrice Eva Longoria. Milioni di americani l’hanno seguita in video conferenza, ascoltando bilanci della pandemia, storie personali sull’impatto del coronavirus e testimonianze su Joe Biden. Lo slogan era «We the people». C’erano anche quattro politici repubblicani che parlavano del motivo per cui avevano deciso di votare per Biden. Leggi su vanityfair

Phillipasoo : Michelle. Obama. - K_JeanPierre : Michelle Obama. - sonolucadini : Storico e imperdibile: il discorso di Michelle Obama alla Convention Democratica, in versione integrale.… - matteotti_g : RT @EsimioF: Come è possibile che donne come Michelle Obama e la Santanchè respirino la stessa aria?! Davvero non me lo spiego. https://t… - madeintommoway : RT @4rianna__: Michelle Obama ti prego ti candidi alle presidenziali del 2024?? IL MONDO HA BISOGNO DI PERSONE COME TE?? -