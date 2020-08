Michelle Obama invita tutti a votare: “Trump non ci rappresenta” (Di martedì 18 agosto 2020) La moglie dell’ex presidente americano confida nella volontà degli americani di cambiare pagina dopo l’attuale mandato. “Votate come se la vostra vita dipendesse da questo”, dichiara Michelle Obama. Michelle Obama punta forte sulle prossime elezioni per dare agli Stati Uniti una ventata di aria nuova. Così come avvenne quando la nazione decise di puntare sul … L'articolo Michelle Obama invita tutti a votare: “Trump non ci rappresenta” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

