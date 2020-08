Michelle Obama alla convention dem: 'Votate Biden, un uomo perbene che sa cosa fare' (Di martedì 18 agosto 2020) ...want to end the chaos and division-and keep alive the possibility of progress on the issues we hold dear-we've got to vote for @JoeBiden and @KamalaHarris like our lives depend on it. Register today ... Leggi su globalist

Phillipasoo : Michelle. Obama. - K_JeanPierre : Michelle Obama. - sonolucadini : Storico e imperdibile: il discorso di Michelle Obama alla Convention Democratica, in versione integrale.… - ItalyforBiden : 'Trump non è il presidente giusto per il nostro paese. Ha avuto abbastanza tempo per dimostrare di saperlo fare, ma… - ladyrockkkk : RT @lucejoyy: 'Se vogliamo sopravvivere dobbiamo trovare un modo per vivere tutti insieme e far funzionare le cose, tutti insieme, nonostan… -