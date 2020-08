Michelle Obama alla convention dem: «Dobbiamo votare Biden, le nostre vite dipendono da questo» (Di martedì 18 agosto 2020) Durante la convention dem, Michelle Obama è tornata ad attaccare duramente il presidente Donald Trump. «Donald Trump è il presidente sbagliato per il nostro Paese», ha detto l’ex first lady. Il messaggio di Michelle Obama, registrato prima che Joe Biden annunciasse la senatrice Kamala Harris come sua vice, oltre che supportare la candidatura del democratico alla presidenza, si concentra su degli attacchi mirati a Trump. In particolare, Michelle si rivolge a tutto il popolo americano, anche ai repubblicani (alcuni dei quali hanno annunciato che voteranno per Biden), nel tentativo di riunificare la nazione dopo quattro anni di divisioni e tensioni causate dall’amministrazione di Trump. LEGGI ... Leggi su giornalettismo

Phillipasoo : Michelle. Obama. - K_JeanPierre : Michelle Obama. - StephanieJBlock : Michelle Obama. - SmorfiaDigitale : Michelle Obama esorta gli americani: Votate come se la vostra vita dipendesse da... - marlene_preuss : RT @profcabarros: Michelle Obama -