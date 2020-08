“Mi figlio, la discoteca, il Covid”. Coronavirus, ore di panico per Paola Perego e la sua famiglia: cosa è successo (Di martedì 18 agosto 2020) Momenti di agitazione per la famiglia di Paola Perego. Il figlio sta cercando di capire se ha contratto il Coronavirus nelle discoteche in cui ha lavorato. Nonostante stia rispettando regole e protocolli, non è ancora riuscito a sottoporsi a un tampone. Il marito della conduttrice, Lucio Presta, ha denunciato la vicenda su Facebook e la Perego ha condiviso le sue parole sui suoi social. “Il figlio di mia moglie – scrive Lucio Presta – é uno dei 2 Dj delle serate in Sardegna ed Argentario. Gli comunicano che alcuni dei partecipanti, gli organizzatori e l’altro Dj risultano positivi al Covid, applica protocollo e chiama il medico di base, che prescrive il tampone. Chiama lo Spallanzani per dare dati e chiede che gli venga fatto un ... Leggi su caffeinamagazine

