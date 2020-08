METEO 7 Giorni: arriva la BOLLA ROVENTE SAHARIANA, ma occhio al weekend… (Di martedì 18 agosto 2020) METEO SINO AL 24 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE L’Europa Centrale è attraversata da una saccatura depressionaria d’origine atlantica, la quale lambisce marginalmente anche l’Italia. Questo spiega i temporali che hanno colpito il Nord Italia, anche di forte intensità per effetto dell’intrusione di correnti fresche in quota, in contrapposizione con la massa d’aria ben più calda ed umida nei bassi strati. Un ultimo impulso d’instabilità sta transitando sull’Italia con un po’ di variabilità, anche se il grosso dei fenomeni temporaleschi si concentra sui Balcani. L’anticiclone subtropicale si è comunque smorzato, permettendo l’inserimento di correnti più fresche, responsabili dell’attenuazione della canicola anche sulle regioni meridionali. Gli ... Leggi su meteogiornale

