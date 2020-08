Messina, la fake news della spiaggia disinfettata e Covid Free (Di martedì 18 agosto 2020) A Messina il sindaco ha autorizzato a disinfettare la spiaggia per renderla Covid Free. Le autorità però precisano: non è la giusta soluzione. A Messina la spiaggia è Covid Free… anzi no! La fake news della sabbia disinfettata e sanificata ha avuto vita breve, giusto il tempo di far precisare dall’OMS che disinfettare la sabbia non sono non è un rimedio efficace per sconfiggere il virus, anzi potrebbe risultare dannoso per la salute dei bagnanti. Il sindaco della città De Luca esulta, ma l’entusiasmo è stato smorzato sul nascere. Le spiagge di Messina, insomma, non sono immuni al ... Leggi su bloglive

stop_fake_news_ : Quindicesimo giorno di ricerche del piccolo Gioele Mondello, quattro anni, scomparso il 3 agosto scorso, dopo un in… - GianniVernetti : @gloquenzi Credevo che fosse uno splendido fake del @CBugliano.... ma davvero si chiamano cosi?!?... Messina servizi bene comune?!? - stop_fake_news_ : AGI - 'Il governo Conte punta sul tunnel mentre i governi Berlusconi puntavano sul ponte ma' per quanto riguarda lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina fake Sicilia, dalle fake news al cyberbullismo: nasce l'Osservatorio Redattore Sociale Messina, la fake news della spiaggia disinfettata e Covid Free

Le autorità però precisano: non è la giusta soluzione. A Messina la spiaggia è Covid Free… anzi no! La fake news della sabbia disinfettata e sanificata ha avuto vita breve, giusto il tempo di far ...

Roccella Jonica(RC). Un’edizione speciale per i 40 anni del Roccella Jazz Festival

Un'edizione speciale per il quarantennale della rassegna di Roccella e della Locride: Renzo Arbore, Brunori Sas, Giovanni Tommaso, Franco Arminio, Famoudou Don Moye e tanti altri. Back To Life, Back T ...

Le autorità però precisano: non è la giusta soluzione. A Messina la spiaggia è Covid Free… anzi no! La fake news della sabbia disinfettata e sanificata ha avuto vita breve, giusto il tempo di far ...Un'edizione speciale per il quarantennale della rassegna di Roccella e della Locride: Renzo Arbore, Brunori Sas, Giovanni Tommaso, Franco Arminio, Famoudou Don Moye e tanti altri. Back To Life, Back T ...