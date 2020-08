Mes, Silvia Vono (Italia viva): “Vista l’emergenza è inevitabile”. Poi continua: “Basta sussidi, servono investimenti e infrastrutture” (Di martedì 18 agosto 2020) “Per quanto riguarda le prospettive fino a dicembre è chiaro che vista l’emergenza si riparlerà di Mes. Si parla di Recovery Fund, che però andrà usato per gli investimenti. Parlare di legge elettorale soffermandosi su differenza tra maggioritario e proporzionale mi sembra una discussione sterile. C’è bisogno di più competenza e capacità decisionale politica”, così Silvia Vono, senatrice di Italia viva, a proposito della situazione economica e del dibattito sulla legge elettorale. “Il decreto agosto sarà in aula a settembre. Mi adeguo alle parole di Draghi: basta con i sussidi. SerVono e sono serviti per una ripartenza e per dare sostegno alle categorie più deboli senza ... Leggi su ilfattoquotidiano

MPenikas : FQ: Mes, Silvia Vono (Italia viva): “Vista l’emergenza è inevitabile”. Poi continua: “Basta sussidi, servono inves… - PaolaTacconi : RT @fattoquotidiano: Mes, Silvia Vono (Italia viva): “Vista l’emergenza è inevitabile”. Poi continua: “Basta sussidi, servono investimenti… - fattoquotidiano : Mes, Silvia Vono (Italia viva): “Vista l’emergenza è inevitabile”. Poi continua: “Basta sussidi, servono investimen… - clikservernet : Mes, Silvia Vono (Italia viva): “Vista l’emergenza è inevitabile”. Poi continua: “Basta sussidi, servono investimen… - Noovyis : (Mes, Silvia Vono (Italia viva): “Vista l’emergenza è inevitabile”. Poi continua: “Basta sussidi, servono investime… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Silvia Mes, Silvia Vono (Italia viva): “Vista l’emergenza è inevitabile” Il Fatto Quotidiano Renzi stuzzica Acquaroli sulla sanità

"Acquaroli? Bisognerebbe chiedergli Mes sì o Mes no". Una folla composta ha atteso ieri pomeriggio Matteo Renzi alla Rotonda a Mare, dov’era in programma la presentazione del suo libro ‘La Mossa del C ...

Silvia, la sorella di Laura Pausini le somiglia in modo impressionante

Laura Pausini è tra le cantanti più amate del nostro paese e sono moltissimi i fan che sanno a memoria i testi di tutte le canzoni ma non tutti conoscono i dettagli della sua vita privata. Chi conosce ...

"Acquaroli? Bisognerebbe chiedergli Mes sì o Mes no". Una folla composta ha atteso ieri pomeriggio Matteo Renzi alla Rotonda a Mare, dov’era in programma la presentazione del suo libro ‘La Mossa del C ...Laura Pausini è tra le cantanti più amate del nostro paese e sono moltissimi i fan che sanno a memoria i testi di tutte le canzoni ma non tutti conoscono i dettagli della sua vita privata. Chi conosce ...