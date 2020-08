Mercato Roma Napoli vuole Veretout. Pronti 22 milioni di euro (Di martedì 18 agosto 2020) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo azzurro Giuntoli non ha intenzione di cedere ed è pronto ad offrire alla Roma 22 milioni di euro. I rapporti tra le parti ... Leggi su europacalcio

Solano_56 : Non sarà subito nominato un nuovo DS, Ryan #Friedkin e Fienga guideranno il mercato della Roma a breve termine @ASRomaPress - lorenzopaci2001 : #Muriqi a #Roma nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche con la #Lazio #mercato #striker - sportli26181512 : Fiorentina, colpo al centro: occhi su Paredes: L'argentino ex Roma e Zenit non rientra nei piani di Tuchel e del PS… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Titoli, stadio e mercato: gli obiettivi di Friedkin: Dopo l’ufficialità del passaggio di propr… - CalcioFinanza : Titoli, stadio e mercato: gli obiettivi di Friedkin per la Roma -