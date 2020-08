Mercato Napoli, rinnovano Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui (Di martedì 18 agosto 2020) Il Napoli ha ufficializzato i rinnovi di Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo e Eljif Elmas fino al 2025. Un'operazione che Cristiano Giuntoli stava portando avanti da alcuni mesi e che si è conclusa con la ... Leggi su gazzetta

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Napoli - #Gattuso: intoppi improvvisi! ?? Si resta così almeno fino al 2021. Del resto se ne… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Gattuso-Napoli: c'è l'accordo ?? Raggiunta l'intesa tra l'allenatore e #DeLaurentiis. In setti… - marcoconterio : ?? Punto mercato sulla #Fiorentina ???? Contatto per #Milik del #Napoli che può diventare più di un'idea. #Piatek l'a… - Procionis : Sembra di stare al mercato di Napoli e invece sono in una spiaggia semi deserta del lago di Albano. Weweeeeee - Yuro_23 : RT @TMit_news: 'Ho parlato ?? di Mykolenko con Juve e Napoli'. Così l'intermediario di mercato Stefano Antonelli, in un'intervista rilasciat… -