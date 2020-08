Mercato Juventus, 80 milioni in arrivo dalla Premier League (Di martedì 18 agosto 2020) Mercato Juventus – Il Manchester United fa spesa alla Continassa. Nel mirino, infatti, sono finiti sia Alex Sandro che Douglas Costa. Secondo quanto riportato da CalcioMercato.com, per l’ex Porto è stata già rifiutata un’offerta da 30 milioni di Euro. 40 milioni di Euro è la cifra che il club gestito da Andrea Agnelli vorrebbe per entrambi i profili. Anche l’ex Bayern Monaco è finito sul Mercato a causa dei troppi problemi fisici che ne limitano le prestazioni. Mercato Juventus: United su Douglas e Alex Sandro Alex Sandro è stato a lungo seguito anche dal Psg ma, al momento, i Red Devils sembrano favoriti. Discorso più complesso per il suo compagno di squadra che piace molto ... Leggi su juvedipendenza

pisto_gol : Budget mercato Juventus: tra debiti in crescita e rosa da svecchiare| Interessante, da leggere - TuttoMercatoWeb : Juventus, la tassazione penalizza Dybala. È sul mercato, ipotesi scambio con un big - Sport_Mediaset : #Juve, #Higuain: 'Ho ancora un anno di contratto, vediamo che succede col nuovo allenatore'. #SportMediaset - junews24com : Juventus Women: spoiler di mercato? Lo scatto delle giocatrici è un indizio - FOTO - - LudovicaLicari : RT @enfasixi: Momblano dice che Agnelli a fine mercato farà un regalo (sul mercato) ai tifosi della Juventus e a Pirlo. Ci da 100€ a testa? -