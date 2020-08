Meloni presenta il patto anti inciucio del centro destra: “Non andremo mai al governo con la sinistra”. Ma gli ex An storcono il naso (Di martedì 18 agosto 2020) “Mentre Pd e Cinquestelle litigano per le poltrone e si presentano divisi alle regionali, il centrodestra lancia un altro grande segnale di compattezza e oggi dice con una voce sola: mai al governo con la sinistra“. Così in una nota la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Grazie a Fratelli d’Italia il centrodestra compatto firma il patto anti-inciucio – continua – Fin dalla campagna elettorale per le politiche del 2018 chiedevamo agli alleati di sottoscrivere questa proposta, abbiamo rinnovato l’appello ad Atreju 2019 e durante la grande manifestazione in piazza San Giovanni. Oggi finalmente è arrivata la firma degli alleati e ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Meloni presenta il patto anti inciucio del centro destra: “Non andremo mai al governo con la sinistra”. Ma gli ex A… - Noovyis : (Meloni presenta il patto anti inciucio del centro destra: “Non andremo mai al governo con la sinistra”. Ma gli ex… - fattoquotidiano : Meloni presenta il patto anti inciucio del centro destra: “Non andremo mai al governo con la sinistra”. Ma gli ex A… - stormi1904 : @claudio301065 Forse se si presenta la Meloni il PD sarà costretto a scegliere un candidato decente....?? - pierre_rouyr : RT @Paololotti08: @IlReverendo71 Per amor di verità,non è così Questa è la stessa agenzia che presenta la proposta completa sul #bonus del… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni presenta Meloni presenta il patto anti inciucio del centro destra: “Non andremo mai al governo con la… Il Fatto Quotidiano Pd e M5s nel caos. Perché il centrodestra firma il patto anti-inciucio

Di fronte al caos della sinistra che arriva divisa alle Regionali, Meloni, Berlusconi e Salvini firmano il loro ... dal documento predisposto dal governatore del Veneto Luca Zaia e presentato lo ...

Il patto anti-inciucio del centrodestra: «Mai al governo con la sinistra», accordo firmato da Meloni, Salvini e Berlusconi

Giorgia Meloni non nasconde la propria soddifazione per l'accordo ... fatto salvo una formale unanime e diversa intesa tra le forze politiche che sottoscrivono il presente documento». È uno dei punti ...

Di fronte al caos della sinistra che arriva divisa alle Regionali, Meloni, Berlusconi e Salvini firmano il loro ... dal documento predisposto dal governatore del Veneto Luca Zaia e presentato lo ...Giorgia Meloni non nasconde la propria soddifazione per l'accordo ... fatto salvo una formale unanime e diversa intesa tra le forze politiche che sottoscrivono il presente documento». È uno dei punti ...