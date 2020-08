Meloni, nasce il patto anti-inciucio con Salvini e Cav: "Da oggi, mai con la sinistra" (Di martedì 18 agosto 2020) Il centrodestra firma compatto il patto anti-inciucio proposto da Fratelli d'Italia, la sua leader Giorgia Meloni esulta: "Fin dalla campagna elettorale per le politiche del 2018 chiedevamo agli alleati di sottoscrivere questa proposta, abbiamo rinnovato l'appello ad Atreju 2019 e durante la grande manifestazione in Piazza San Giovanni. oggi finalmente è arrivata la firma degli alleati e voglio ringraziare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi". Di fronte alla richiesta del governatore del Veneto Luca Zaia di confermare il sostegno all'autonomia, la Meloni ha messo sul piatto altre due "punti imprescindibili" per la coalizione: "I sostegno di tutto il centrodestra al presidenzialismo, elemento fondamentale per rafforzare l'Unità ... Leggi su liberoquotidiano

