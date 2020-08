Meloni: 'Mai con la sinistra, il centrodestra firma il patto anti-inciucio' (Di martedì 18 agosto 2020) Giorgia Meloni, presidente di Fratelli dItalia, annuncia lintesa anti-inciucio firmata con Salvini e Berlusconi: 'Grazie a Fratelli d'Italia il centrodestra compatto firma il patto anti-inciucio. Fin ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Meloni, Salvini e Berlusconi firmano patto anti-inciucio: “Mai al governo con la sinistra” - mimkadin : RT @CiccioCampagna: Non dimenticherò mai le immagini delle bare di Bergamo. Non dimenticherò il fatto che non abbia potuto salutare mio non… - LUCABRAMBILLA24 : @ClaudioSeganti1 Mai col PD?! ?? Alle elezioni, speriamo si voti a destra e ancora più che ci sia una coalizione sta… - guernica_70 : RT @CiccioCampagna: Non dimenticherò mai le immagini delle bare di Bergamo. Non dimenticherò il fatto che non abbia potuto salutare mio non… - ve10ve : RT @CiccioCampagna: Non dimenticherò mai le immagini delle bare di Bergamo. Non dimenticherò il fatto che non abbia potuto salutare mio non… -