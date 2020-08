Meloni: «La Bellanova ha mentito, ecco chi sono i clandestini che hanno avuto la sanatoria» (Di martedì 18 agosto 2020) Giorgia Meloni smaschera il ministro Teresa Bellanova. «In lacrime aveva raccontato che la sanatoria di massa dei clandestini fatta dal governo in piena crisi coronavirus serviva ad aiutare le aziende agricole e a salvare i braccianti dal caporalato. Era una menzogna, ovviamente». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia. «E ora i dati ufficiali lo certificano: su 207.000 regolarizzazioni, l’85% riguarda sedicenti colf e badanti (uomini), che con ogni probabilità si licenzierà appena ottenuto il permesso di soggiorno. Gli italiani sono stanchi della furia immigrazionista della sinistra e del M5S. I clandestini vanno rimpatriati, non coccolati e regolarizzati». Meloni e la reazione del web Tantissimi i ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Meloni: «La Bellanova ha mentito, ecco chi sono i clandestini che hanno avuto la sanatoria» - susanna769 : RT @velo_di_maia: La mini sanatoria pensata per i lavoratori agricoli immigrati non ha avuto successo perché la gran parte degli imprendito… - CattaneoMauro77 : RT @tempoweb: 'La sanatoria #migranti un fallimento' @GiorgiaMeloni sotterra il #governo Adesso la ministra #Bellanova piange per il flop h… - carlo_masera : RT @velo_di_maia: La mini sanatoria pensata per i lavoratori agricoli immigrati non ha avuto successo perché la gran parte degli imprendito… - Gianluc68325330 : RT @IlPrimatoN: La leader di FdI punta il dito contro il flop della sanatoria dei clandestini tanto voluta dalla Bellanova -