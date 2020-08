Meloni: “Il centrodestra compatto firma il patto anti-inciucio” (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA – “Grazie a Fratelli d’Italia il centrodestra compatto firma il patto anti-inciucio. Fin dalla campagna elettorale per le politiche del 2018 chiedevamo agli alleati di sottoscrivere questa proposta, abbiamo rinnovato l’appello ad Atreju 2019 e durante la grande manifestazione in Piazza San Giovanni. Oggi finalmente e’ arrivata la firma degli alleati e voglio ringraziare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi”. È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Leggi su dire

