Melanie C: nuovo album e tour con tappa in Italia per l’ex spice girl (Di martedì 18 agosto 2020) Melanie C arriva in concerto il prossimo sabato 8 maggio 2021 ai Magazzini Generali di Milano per presentare il suo nuovo omonimo album in uscita a ottobre. Farà tappa anche nel nostro paese il tour europeo dell’ex spice girls che con il gruppo ha pubblicato tre album e venduto oltre 85 milioni di dischi e vinto una serie di premi tra cui un BRIT per l’eccezionale contributo alla musica britannica. Risale invece al 1998 la prima avventura solista di Melanie C con la partecipazione al singolo di successo ‘When You Are Gone’ con Bryan Adams, l’anno successivo pubblica invece il suo album di debutto come solista intitolato ‘Northen Star’ che registra più di 4 milioni ... Leggi su domanipress

MelanieCNews : RT @TicketOneIT: Melanie C arriva in concerto il prossimo sabato 8 maggio 2021 ai Magazzini Generali di Milano per presentare il suo nuovo… - TicketOneIT : Melanie C arriva in concerto il prossimo sabato 8 maggio 2021 ai Magazzini Generali di Milano per presentare il suo… - cmqnepa : ma melanie martinez quando pensa di rilasciare un nuovo album? sono passati cinque anni da cry baby....... -

Ultime Notizie dalla rete : Melanie nuovo Melanie C in concerto a Milano: ecco quando, biglietti L'Opinionista Melanie C in concerto a Milano: ecco quando, biglietti

Il 2 ottobre 2020 grande attesa per l’uscita dell’album MILANO – Melanie C arriva in concerto il prossimo sabato 8 maggio 2021 ai Magazzini Generali di Milano per presentare il suo nuovo omonimo album ...

“Gavelston”, il film di Mélanie Laurent con Elle Fanning e Ben Foster, è al cinema

Un killer tradito dal suo boss e con i polmoni minati dalla malattia, una diciannovenne che per sopravvivere sa solo vendere il suo corpo, una bambina di tre anni che non immagina la tragedia che si n ...

Il 2 ottobre 2020 grande attesa per l’uscita dell’album MILANO – Melanie C arriva in concerto il prossimo sabato 8 maggio 2021 ai Magazzini Generali di Milano per presentare il suo nuovo omonimo album ...Un killer tradito dal suo boss e con i polmoni minati dalla malattia, una diciannovenne che per sopravvivere sa solo vendere il suo corpo, una bambina di tre anni che non immagina la tragedia che si n ...