Melania Trump rifiuta la mando di Donald, il video. Web scatenato: "Voterà Biden" (Di martedì 18 agosto 2020) Melania Trump rifiuta di dare la mano al presidente per due volte e l'ironia sul web si scatena. Il video della firts lady, mentre scende mentre scende dalle scalette dell'Air Force One, impegnata a ... Leggi su quotidiano

andrea_pecchia : Più che darle la mano, la voleva scippare #Trump #Melania #18Agosto - sognivendolo : Seriamente mi chiedo cosa ci trovi Melania Trump in Donald. I soldi direte voi, ma fino a che punto i soldi giusti… - Vladlame : Watch 'Trump con Melania e figlio per la prima volta in pubblico insieme dall'inizio della pandemia' on YouTube - simo_bass : @lucejoyy @jillsanders1991 Questa è ignoranza e malafede. Trump non ha fatto mai guerre, anzi. Cosa dovrebbe dirgli… - jillsanders1991 : @lucejoyy che cazzo c'entra melania trump? -