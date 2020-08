Mattino: City pronto ad superare i 70 milioni per Koulibaly (Di martedì 18 agosto 2020) Il Napoli si avvicina al ritiro a Castel di Sangro con molti dubbi ancora per la rosa della prossima stagione. Sono tanti i calciatori in uscita che non hanno ancora trovato sistemazione. Uno di questi è Koulibaly, il presidente non vuole vendere a tutti i costi il difensore, ma è in attesa di un’offerta irrinunciabile. Il candidato più forte per il difensore azzurro è il Manchester City e secondo quanto riporta il Mattino oggi lo sceicco è pronto ad aumentare l’offerta iniziale e superare i 70 milioni per convincere De Laurentiis a privarsi del centralone senegalese. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Mattino City David Silva saluta il City: «Sarò sempre suo tifoso» Il Mattino 'Messi via subito dal Barcellona', Inter e Manchester City alla finestra

Sport - Ma la rivoluzione potrebbe pretendere la R maiuscola se troverà conferma la 'bomba' sganciatra dal quotidiano Brasiliano 'Esporte Interativo' secondo cui la avrebbe chiesto il divorzio immedia ...

IL MATTINO - Napoli, rivoluzione in difesa! Tre giocatori con le valigie, Luperto via

