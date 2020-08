Matrix: Keanu Reeves non era a conoscenza del significato transgender dietro il film (Di martedì 18 agosto 2020) Il protagonista di Matrix Keanu Reeves ha rivelato di non essere stato consapevole, al tempo, del significato transgender del film originalmente inteso dalle Wachowski. Il film Matrix è un'allegoria trangender, ha recentemente confermato Lilly Wachowski, ma Keanu Reeves non ne era a conoscenza all'epoca delle riprese del film che lo vede protagonista. Lo ha rivelato l'attore nel corsi di una recente intervista con Yahoo Entertainment, spiegando che "Non ho mai parlato di queste cose con Lilly, non me lo ha mai fatto presente". E aggiunge: "Credo che i film di Matrix siano molto profondi, e che sul piano allegorico, un sacco di persone possano ... Leggi su movieplayer

