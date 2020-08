Mascherine sollevate, ma non per tutti nella prima serata di aperitivi con le nuove regole a Olbia (Di martedì 18 agosto 2020) , Visited 102 times, 102 visits today, Notizie Simili: Alberghi e alloggi negli agriturismi, le nuove… La dura battaglia per la riapertura degli asili e… Gli sportivi olbiesi, gli "atleti da ... Leggi su galluraoggi

saporati20 : Non sollevate dubbi perché diventate automaticamente negazionisti, terrapiattisti e anche un po’ fascisti, zitti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine sollevate Olbia, non tutti indossano la mascherina all'aperitivo Gallura Oggi Scuola, le incognite a un mese dal rientro in classe. Mascherine, banchi nuovi e recupero spazi: a che punto la preparazione

Nelle ultime ore lo scontro ha riguardato la consegna dei nuovi banchi: è dovuto intervenire il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, dopo le critiche sollevate dal ...

Movida a Modena. In campo scendono gli altoparlanti «Sono le 18, mettetevi le mascherine»

MODENA Ore 18, le 18 in punto: sollevare le mascherine. L’ordinanza del ministero della Salute parla chiaro. È obbligatorio usare “dalle ore 18 alle 6, le protezioni delle vie respiratorie ...

Nelle ultime ore lo scontro ha riguardato la consegna dei nuovi banchi: è dovuto intervenire il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, dopo le critiche sollevate dal ...MODENA Ore 18, le 18 in punto: sollevare le mascherine. L’ordinanza del ministero della Salute parla chiaro. È obbligatorio usare “dalle ore 18 alle 6, le protezioni delle vie respiratorie ...