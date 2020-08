Maryna online con il video di “Lontano da te” (Di martedì 18 agosto 2020) La webstar Maryna online con il videoclip del nuovo singolo “Lontano da te”: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali È online il video ufficiale di “LONTANO DA TE” (distribuzione Artist First), il nuovo singolo, cantato in italiano e spagnolo, della webstar, cantautrice e perfomer italo – spagnola Maryna. Il video è un’esplosione di… L'articolo Maryna online con il video di “Lontano da te” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Maryna online

Diregiovani

È online il video ufficiale di “LONTANO DA TE” (distribuzione Artist First), il nuovo singolo, cantato in italiano e spagnolo, della webstar, cantautrice e perfomer italo – spagnola MARYNA. Il video è ...“Lontano da te racconta la voglia di rincontrarsi e di viversi, rompendo le distanze e le barriere del tempo e dello spazio” È online il video ufficiale di “Lontano da te” (distribuzione Artist First) ...