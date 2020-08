Martina Nasoni, nuovo intervento al cuore: «Ecco come chiederò di affrontarlo» (Di martedì 18 agosto 2020) La prima volta che entrò in sala operatoria aveva solo 12 anni e oggi, che è una splendida ventiduenne, per Martina Nasoni è tempo di una nuova operazione. Lo aveva annunciato già qualche tempo fa quando, dopo la partecipazione al Grande Fratello e la canzone dedicatale da Irama a Sanremo, la storia della genuina ternana diventò di pubblico dominio. Ora che quel giorno si avvicina, l’ex gieffina torna a parlarne tra le pagine del settimanale DiPiù. Leggi anche >> Georgette Polizzi malattia, anche un bagno in mare ‘pesa’: «Legata alla barca con una cima» Martina Nasoni operazione, la prima a soli dodici anni: “Diciamo che vado a batterie”, l’ex gieffina sdrammatizza Circa un anno fa, era stata la stessa ... Leggi su urbanpost

