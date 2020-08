Maria De Filippi: “Il rituale preferito di Maurizio Costanzo? Guardare “Chi l’ha visto?” la sera. Guai a chi glielo tocca” (Di martedì 18 agosto 2020) “Il rituale più importante di Maurizio è Guardare Chi l’ha visto? in tv ogni mercoledì sera: Guai a chi glielo tocca”, ha raccontato Maria De Filippi in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Appuntamento imperdibile per il giornalista, programma storico del servizio pubblico che appassiona anche la conduttrice: “Piace moltissimo anche a me. Chi l’ha visto? è fatto non bene, ma più che bene e la sua conduttrice Federica Sciarelli è bravissima. Trovo che sia un programma di grande televisione proprio perché è poco televisivo: cerca la verità, non la spettacolarità“, ha aggiunto il volto di Canale 5. Proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Maria De Filippi: “Il rituale preferito di Maurizio Costanzo? Guardare “Chi l’ha visto?” la sera. Guai a chi glielo… - mxrcov : Maria de Filippi potrebbe fare altri 10 programmi ma nessuno raggiungerebbe mai la qualità di Cortesie per gli ospiti mi dispiace - myskin_prince : @Nicolametrano Maestro, questa no entiende. Vuole carta di credito, sennò guardare Maria De filippi - BoobleItalia : Un programma dedicato alla carriera di Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: l'indiscrezione targata Mediaset -… - ItaTvfan : Sono #Salvini 's gente che vede #uominiedonne #temptationisland...il loro leader si fa i selfie a ogni comizio… -