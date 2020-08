Marco Liorni, rivoluzione a Italia Sì: le novità (Di martedì 18 agosto 2020) Marco Liorni, in tv con Reazione a Catena, ha annunciato una vera e propria rivoluzione ad Italia Sì: il suo contenitore subirà modifiche sostanziali Marco Liorni sta vivendo un’estate di lavoro; il popolare conduttore, uomo di punta della Rai, è infatti impegnato tutti i giorni con Reazione a Catena; il preserale della rete ammiraglia di Viale Mazzini va in onda da Napoli e durerà fino a fine settembre. Nessuna vacanza anche allora però per il giornalista. Liorni infatti sarà al timone di Italia Sì, una sua vera e propria creatura, peraltro molto apprezzata in Rai. La trasmissione è andata in onda fino a giugno, addirittura in una doppia collocazione oraria per sostituire Storie ... Leggi su bloglive

GiooDif : Nel 2178: Concorrente: * respira * Marco Liorni: purtroppo è un sinonimo/ sono due parole e non ve la contiamo giusta #reazioneacatena - lmnotfrancesca : Livello di entusiasmo: Marco Liorni. - infoitcultura : Marco Liorni: ascolti Reazione a catena e novità terza edizione Italia Si - xsickbrain : Marco Liorni campione di imparzialità proprio ?? #reazioneacatena - flamanc24 : RT @imserena_m: Tweet di apprezzamento per Marco Liorni che, a mio parere, in questa edizione ha raggiunto il mood adatto per la conduzione… -