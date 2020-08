Maran a TPI: “Il futuro di Milano? Non contano le alleanze, ma le persone. Beppe Sala si ricandiderà” (Di martedì 18 agosto 2020) TPI intervista l’assessore Pd Pierfrancesco Maran Tre serate nella Milano d’agosto per progettare il futuro della politica guardandosi in faccia. Questo è il senso dell’iniziativa organizzata da Pierfrancesco Maran, assessore all’urbanistica del Comune di Milano, da martedì 18 a giovedì 20 agosto all’East River, locale affacciato sulla Martesana, in zona Turro. Una location particolare per il confronto politico: si può anche noleggiare una canoa o giocare a ping-pong nelle pause dei vari panel, che affronteranno temi centrali per la vita della città, anche in previsione delle elezioni della prossima primavera. A TPI, Maran spiega di aver pensato a questo insolito format per una motivazione precisa: “A causa del ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Maran TPI Frenata sul nuovo stadio San Siro, Pantaleo (PD): “Perchè tanta fretta?” TPI