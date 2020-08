Mara Venier sbotta contro gli influencer: “Rompono i co***oni” (Di martedì 18 agosto 2020) Mara Venier in diretta con Rudy Zerbi su Radio Deejay non risparmia critiche agli influencer che sui social si sono scatenati soprattutto dopo il lockdown come rileva la conduttrice Zia Mara non ha mai mezze misure e anche il linguaggio che utilizza spesso non è dei più raffinati ma, comunque, è sempre sé stessa. Stavolta punzecchiata da Zerbi ha commentato l’argomento lanciato dal critico musicale: i social eArticolo completo: Mara Venier sbotta contro gli influencer: “Rompono i co***oni” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

zazoomblog : Esibizionisti e repressi rompono i cog. Mara Venier uno sfogo brutale: dopo il lockdown il disastro -… - blogtivvu : Mara Venier, cosa pensa davvero di social e influencer - WorksInItalian : Ma Mara Venier, quell'emerita insopportabile pirla, diceva che Salvini 'le faceva sangue'... - FilmNewsItaly : Mara Venier contro gli influencer: 'Alla lunga rompono' - gossipblogit : Mara Venier, ecco cosa pensa di social e influencer -