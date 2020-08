Mara Venier furiosa: “Questi alla lunga rompono … li trovo insopportabili … nella vita ci vuole buon senso …” (Di martedì 18 agosto 2020) Mara Venier è conosciutissima al grande pubblico per il suo essere estremamente vera e diretta. E’ una donna che non ha paura di nulla e di nessuno e che va dritta a colpire o a elogiare, in base alle su idee, che sono ben chiare. Mara esprime un suo commento sugli influencer e dice “Li trovo insopportabili E’ stata intervistata da Rudy Zerby e ha raccontato qualcosa. Mara ha detto a Zerby che, nonostante si sia fatta male ancora una volta alla gamba , tutto sommato sta bene. Poi ha invece ha esposto la sua idea su chi si esibisce troppo sui social e ha detto: “Un mondo di esibizionisti così non l’ho mai visto. Probabilmente il lockdown ha represso molto e quest’estate li vedo tutti scatenati. ... Leggi su baritalianews

