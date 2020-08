Manchester United, patente ritirata per l’ex Rio Ferdinand (Di martedì 18 agosto 2020) Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United e della nazionale inglese, si è visto ritirare la patente per ben sei mesi in seguito ad un’infrazione di eccesso di velocità nello scorso mese di luglio. A riportarlo è la BBC, che spiega anche come sia stato il diretto interessato ad essersi assunto la responsabilità di quanto accaduto. Per il momento sembra escluso il coinvolgimento di un eventuale stato di ebbrezza. Rio Ferdinand inoltre non è nuovo a “imprese” del genere: già nel 2o12 aveva commesso un reato simile, tra l’altro per ben tre volte nello stesso tratto di strada. Stavolta è arrivato il ritiro della patente e una multa di 822 sterline. Leggi su sportface

