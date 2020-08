Manchester City, Claudio Bravo non rinnoverà il proprio contratto (Di martedì 18 agosto 2020) Il Manchester City ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che il portiere Claudio Bravo lascerà il club inglese Il portiere Claudio Bravo lascerà a fine stagione il Manchester City dopo quattro anni. Il giocatore cileno non rinnoverà infatti il proprio contratto con il club inglese. Voluto da Pep Guardiola nell’estate del 2016, Bravo è partito titolare per poi perdere il posto ed essere schierato prevalentemente nelle coppe nazionali. Adesso il 37enne portiere cileno valuterà il proprio futuro: se trovare un nuovo club o appendere gli scarpini al chiodo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

