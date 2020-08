Mali, c’è il colpo di Stato: arrestati presidente e premier (Di martedì 18 agosto 2020) colpo di Stato in corso nel Mali dove un gruppo di militari ha arreStato il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il premier Boubou Cisse Un gruppo di militari poche ore fa ha compiuto un vero e proprio colpo di Stato arrestando il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il premier Boubou Cisse dopo una giornata alquanto … L'articolo Mali, c’è il colpo di Stato: arrestati presidente e premier proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

carlossartori19 : RT @ImolaOggi: Mali, soldati dell’esercito si sono ammutinati e marciano verso Bamako. C'è chi parla di colpo di stato militare, ma le noti… - skull_21_6 : C'è stato un colpo di stato in #Mali. Beh che dire - Marcovisita81 : @virginiaraggi 1000 di queste persone ogni giorno...in Mali c'è appena stato un colpo di Stato...quello è un popolo con le palle - ngiocoli : RT @VperVents: @ngiocoli @ricpuglisi Quando arrivò Monti l'Italia stava per fallire e dopo poco Monti è stato sapientemente dipinto come ca… - urania2906 : RT @VperVents: @ngiocoli @ricpuglisi Quando arrivò Monti l'Italia stava per fallire e dopo poco Monti è stato sapientemente dipinto come ca… -