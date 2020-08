"Maleducato, invece di sputare...". Celentano e le corna con Ornella Muti? Naike Rivelli bombarda il Molleggiato (Di martedì 18 agosto 2020) Le corna di Adriano Celentano fanno arrabbiare, e molto, Naike Rivelli. La figlia di Ornella Muti ha criticato il Molleggiato per aver confessato a mezzo stampa di aver tradito Claudia Mori proprio con la Muti, ai tempi del loro film insieme Il bisbetico domato. Piccolo problema: ai tempi Ornella aveva un compagno, Federico Fachinetti, e non aveva alcuna intenzione di rendere pubblica in questa maniera la storia clandestina con Celentano, sia pure datata. Naike ha definito Adriano "molto sgarbato, Maleducato ed egocentrico". Quando il sito specializzato in gossip DiLei Magazine si chiede cosa risponderanno Celentano e la Mori è ancora ... Leggi su liberoquotidiano

