Malattie rare: a Carmine Settembre finanziamenti ERC (Di martedì 18 agosto 2020) Carmine Settembre (Tigem) si aggiudica parte dei finanziamenti ERC: il suo studio vuole individuare potenziali farmaci per Malattie genetiche rare dell’apparato scheletrico Anche Fondazione Telethon è tra i beneficiari dei fondi stanziati dallo European Research Council (ERC) per sostenere ricercatori, già premiati in precedenza, che intendono esplorare il potenziale commerciale o sociale dei risultati delle loro ricerche: tra i… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

In Italia sono più di 500 le persone affette da questa malattia: lo rivela uno studio promosso dall’Università di Milano-Bicocca e dall’Ospedale San Gerardo di Monza Monza – La colangite sclerosante p ...

Casa Sollievo, importante scoperta sulla Malattia di Huntington (video)

Ferdinando Squitieri, responsabile dell’Unità Ricerca e Cura Huntington e Malattie Rare di Casa Sollievo della Sofferenza e direttore scientifico della Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington-LIRH ...

