Malati di Pulito: Hayley Leitch lavava le mani 60 volte al giorno. Ora è una star di Youtube (Di martedì 18 agosto 2020) Sono tanti i protagonisti delle passate edizioni di Malati Di Pulito che ci siamo effettivamente chiesti che fine abbiano fatto, un po' per curiosità e un po', invece, per puro voyeurismo e curiosità. Tra i tanti conosciuti nelle precedenti stagioni del programma, in replica proprio in questi giorni sul canale 31 del digitale terrestre, anche la giovane Hayley Leitch, che raccontava di lavarsi le mani almeno 60 volte al giorno ma non solo.Mamma di tre bambini, lavava tutta casa ogni mattina dalle 6 fino alle 9, prima di accompagnare i piccoli a scuola. La sua famiglia la descriveva come "una pazza da legare", e la stessa Hayley a tal proposito raccontava al The Sun soltanto qualche anno fa: "Credo che tutto sia ... Leggi su blogo

toysblogit : Malati di Pulito: Hayley Leitch lavava le mani 60 volte al giorno. Ora è una star di Youtube - SerieTvserie : Malati di Pulito: Hayley Leitch lavava le mani 60 volte al giorno. Ora è una star di Youtube - han_xiaolu : RT @breezystattoos: Malati di pulito vs sepolti in casa - _ThisIsVals_ : RT @breezystattoos: Malati di pulito vs sepolti in casa - sonialombardo : @aly223 Doveva partecipare a malati di pulito -

Ultime Notizie dalla rete : Malati Pulito Malati di Pulito: Hayley Leitch lavava le mani 60 volte al giorno. Ora è una star di Youtube TVBlog.it Invasione di zanzare killer dall’Asia: possono portare gravi malattie

Mentre il pericolo di una seconda ondata di Coronavirus tiene col fiato sospeso milioni di cittadini, un nuovo allarme arriva dall’Oriente: la zanzara tigre asiatica Può causare gravi malattie, come ...

Birdman, Un amore sopra le righe o Le idi di marzo? La tv dell’11 agosto

Per la prima serata in tv, martedì 11 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sorelle”. A causa di un incidente scolastico che gli causa una ferita alla testa, il piccolo Giulio ha bisog ...

Mentre il pericolo di una seconda ondata di Coronavirus tiene col fiato sospeso milioni di cittadini, un nuovo allarme arriva dall’Oriente: la zanzara tigre asiatica Può causare gravi malattie, come ...Per la prima serata in tv, martedì 11 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sorelle”. A causa di un incidente scolastico che gli causa una ferita alla testa, il piccolo Giulio ha bisog ...