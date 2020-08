Madonna compie 62 anni e festeggia in Giamaica: marijuana, balli scatenati e niente mascherine (Di martedì 18 agosto 2020) Controcorrente e provocatrice come sempre, Madonna anche nel giorno del suo 62esimo compleanno si è organizzata per festeggiare in Jamaica con gli amici e il compagno, il ballerino Ahlamalik Williams di 26 anni, documentando tutto sui social con diversi video e foto. “Welcome to Jamaica” sono le poche parole che hanno accompagnato le testimonianze legate al suo party. In molti hanno notato che né la popstar né gli invitati hanno indossato le mascherine, senza alcun rispetto per le misure di distanziamento fisico, previsti per evitare il contagio. Nelle foto e nei video condivisi dalla popstar si vedono gli invitati stretti stretti su un pullmino (solo una, a onor di cronaca, indossa una mascherina) e mentre ballano insieme. Non è tutto: perché a scatenare ulteriori ... Leggi su ilfattoquotidiano

