“Ma non eri gay?”. Beccato con lei, il super vip italiano esce allo scoperto. Stanno insieme: “Perché sono bisex” (Di martedì 18 agosto 2020) Una notizia che in pochi si aspettavano. A parlare, uno scatto in cui bacia una bellissima ragazza condiviso sui social e a margine del quale è scritto: “Sei l’unica che mi fa diventare un vero galantuomo”. Lei è Adriana Peluso, 30enne di Salerno. Non molti la ricordano, ma ha partecipato anche alla 12esima edizione del Grande Fratello (andata in onda tra il 2011 e il 2012). Ma non è lei a far discutere, bensì lui che non è legato ad un uomo, come qualcuno avrebbe potuto pensare, bensì a una donna. Parliamo di Giacomo Urtis, il chirurgo dei famosi lo ha rivelato via social. Sotto all’immagine alcuni dei follower di Urtis si sono domandati come sia possibile, visto che in molti erano certi che il bisturi più amato dalle starlette tv fosse omosessuale. In realtà, ha specificato Giacomo, 42 ... Leggi su caffeinamagazine

