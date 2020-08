M5S, rivolta a Marigliano: in lista c’è la candidata del sindaco arrestato (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarigliano (Na) – Scoppia il caso Marigliano nel M5S: tra i nomi inseriti nella lista grillina, certificata da Vito Crimi per le prossime elezioni comunali, spunta il nome di Anna Fedele, già candidata nel 2015 nella lista del Pd a sostegno dell’ex sindaco Antonio Carpino, arrestato per voto di scambio. Uno scivolone clamoroso che sta scatenando la rabbia degli attivisti contro Gennaro Saiello, consigliere regionale dei Cinque stelle in Campania, regista della lista grillina a Marigliano. Il candidato sindaco, Maurizio Sena è un fedelissimo di Saiello. L'articolo M5S, rivolta a Marigliano: in lista ... Leggi su anteprima24

