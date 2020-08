M5S e Pd chiudono accordo su Pomigliano: candidato il docente Del Mastro (Di martedì 18 agosto 2020) Sarà il docente Gianluca Del Mastro il candidato sindaco della coalizione M5S-Pd alle prossime comunali di Pomigliano d’Arco, città del ministro degli Esteri ed ex capo politico 5 Stelle, Luigi Di Maio. “Ieri notte i rappresentanti delle forze che compongono il nuovo laboratorio politico di Pomigliano hanno scelto Gianluca Del Mastro come candidato sindaco. Il mio passo indietro ne farà fare parecchi avanti alla mia città!”, commenta su Facebook Dario De Falco, braccio destro di Di Maio e membro dello staff del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.“Gianluca - scrive su Facebook De Falco - ha 46 anni è sposato ed è padre di due bambini. Attualmente è Professore di ... Leggi su huffingtonpost

