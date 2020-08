L’urlo di Cecchinato a Todi: “La mia vittoria più grande, la prima da papà”. Bene il favorito Carballes Baena (Di martedì 18 agosto 2020) Buona la prima per Marco Cecchinato agli Internazionali di Tennis Città di Todi. La testa di serie numero 2 del Challenger organizzato da MEF Tennis Events si è imposto sull’argentino Andrea Collarini con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 in 2 ore e 6 minuti di gioco: al secondo turno affronterà un altro argentino, Juan Pablo Ficovich, giustiziere all’esordio di Marco Trungelliti (4-6 6-4 6-2) nel derby albiceleste. Cecchinato entusiasta – Un successo speciale per ‘Ceck’, il primo da papà: “È la mia vittoria più grande, non posso che dedicarla a mio figlio Edoardo. Sono molto felice, in campo mi sento tranquillo e ho tanta voglia di far Bene. La nuova avventura con coach Massimo Sartori mi ha ... Leggi su sportface

