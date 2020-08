L’ultima di Donald Trump, ok alle trivellazioni per petrolio e gas all’interno di un’area protetta dell’Alaska (Di martedì 18 agosto 2020) Negazionista del cambiamento climatico e recentemente anche dei principi base della scienza non stupisce che a Donald Trump non stia a cuore l’ambiente e la sua salvaguardia. Il Dipartimento degli Interni Usa, infatti, ha dato il via libera alle trivellazioni per petrolio e gas all’interno dell’area protetta Arctic National Wildlife Refuge dell’Alaska, casa di orsi polari, caribù e altri animali selvatici. Il segretario degli interni David Bernhardt ha firmato il verbale che determina dove si svolgeranno le trivellazioni. L’amministrazione sostiene che la decisione porterà a nuovi posti di lavoro (in un momento in cui il pil è in picchiata e la disoccupazione galoppa), ma gli ambientalisti e gli oppositori per anni ... Leggi su ilfattoquotidiano

