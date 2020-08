Lukashenko alle corde, ora il destino della Bielorussia passa da Mosca. E domani l’Ue dovrà dire la sua (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo oltre una settimana dalle elezioni che avrebbero visto trionfare il presidente in carica Alexander Lukashenko con l’80% dei consensi, in Bielorussia il vigore della protesta non dà segno di cedimento. Al contrario, il padre-padrone di questo Paese dall’alto valore strategico è in difficoltà come non era mai successo in 26 anni di potere assoluto. Dopo la settimana di proteste in 30 città e la folla oceanica che ha riempito le piazze della capitale, sono iniziati anche gli scioperi e le proteste di categoria. La TV di Stato è entrata in sciopero, mentre la visita agli stabilimenti della MZKT, produttore di veicoli industriali e militari dove Lukashenko si sentiva al sicuro, si è conclusa frettolosamente ... Leggi su open.online

