Luka Doncic è diventato il miglior esordiente nella storia dei playoff NBA (Di martedì 18 agosto 2020) Al secondo anno con i Dallas Mavericks, nessuno si stupisce più di Luka Doncic. Eppure, lo sloveno riesce sempre a trovare un modo per suscitare ammirazione. nella scorsa notte, è sceso in campo per la prima volta in una partita di post season, contro i Los Angeles Clippers. Nonostante i texani abbiano incassato una sconfitta, Doncic ha messo a referto 42 punti, con 7 rimbalzi e 9 assist, che l’hanno reso il miglior marcatore della storia NBA all’esordio ai playoff. Il precedente record di 36 punti apparteneva ex aequo a Derrick Rose e Abdul-Jabbar. È diventato inoltre uno dei pochi giocatori ad aver siglato più di 40 punti ai playoff al di sotto dei 21 anni, insieme a Magic Johnson, LeBron James ... Leggi su ilnapolista

Jayson Tatum, Luka Doncic, Jamal Murray, Donovan Mitchell sono ormai, anche loro, nell'Empireo. Vediamo come hanno vidimato il loro ingresso con le gare della prima giornata di NBA Playoffs.

