Los Angeles invasa dai senzatetto: i vip italiani fuggono dalla città - (Di martedì 18 agosto 2020) Novella Toloni Elisabetta Canalis ha descritto una Los Angeles in piena emergenza, invasa da degrado e senzatetto. I vip scappano dalla metropoli e anche Chiara Ferragni corre ai ripari Tempi duri a Los Angeles e non solo per colpa del covid. La metropoli californiana vive un momento di tragico declino dove il numero dei senzatetto è in costante crescita. I negozi di lusso sono chiusi, le aggressioni e le rapine si moltiplicano e i turisti passeggiano tra le baraccopoli improvvisate sul ciglio delle strade. Un vero e proprio incubo confermato anche da Elisabetta Canalis che, rientrata a LA dopo le vacanze nella sua Sardegna, ha parlato di una situazione allarmante. Quella che un tempo era soprannominata "City of Dreams" - la città dei sogni - oggi è il ... Leggi su ilgiornale

Tempi duri a Los Angeles e non solo per colpa del covid. La metropoli californiana vive un momento di tragico declino dove il numero dei senzatetto è in costante crescita. I negozi di lusso sono ...

