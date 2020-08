Lopalco, giallo sui giovani ricoverati. L'epidemiologo lancia l'allarme ma nel bollettino non compaiono (Di martedì 18 agosto 2020) "Cinque ragazzi ricoverati nei reparti di malattie infettive di Foggia e Bari per una polmonite causata dal Coronavirus". A lanciare l'allarme sui giovani era stato l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco sulla Gazzetta del Mezzogiorno alla vigilia di Ferragosto. Ma invece del focolaio finora è scoppiato solo un mistero interno al caso perché dei cinque ragazzi finiti in ospedale in condizioni severe non ci sarebbe traccia né nei bollettini quotidiani della Regione Puglia, né nei reparti citati da Lopalco, cioè a pneumologia dell'ospedale D'Avanzo e a malattie infettive dei Riuniti di Foggia. Il capo della task force sul Coronavirus della Puglia ha risposto alle polemiche ribadendo che "sul database a sua ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco giallo Coronavirus: quattro ragazzi ricoverati in "condizioni severe" ma alle Malattie Infettive dei Riuniti non risulta FoggiaToday Pierluigi Lopalco, cinque giovani gravi in Puglia. Allarme dell'epidemiologo ma nel bollettino non compaiono

A lanciare l'allarme sui giovani era stato l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco sulla Gazzetta del Mezzogiorno alla vigilia di Ferragosto. Ma invece del focolaio finora è scoppiato solo un mistero ...

