Lo spiraglio KTM e il possibile ruolo di tester, Dovizioso valuta il suo futuro: le alternative però scarseggiano (Di martedì 18 agosto 2020) Ha vinto l’ultima gara corsa in Austria, ma nonostante questo Andrea Dovizioso non ha una moto con cui correre nella prossima stagione. Un paradosso bello e buono, venutosi a creare dopo la rottura insanabile con la Ducati, annunciata sabato scorso dal manager del forlivese in seguito ad un incontro con i vertici della Casa di Borgo Panigale. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesImpossibile che si faccia marcia indietro, ormai il destino è segnato e le parti dovranno darsi da fare per andare avanti e decidere il proprio futuro. Dovizioso non ha molte opportunità, visto che la maggior parte delle squadre hanno già ufficializzato i piloti per il 2021. La stessa KTM ha annunciato sia la line-up del team ufficiale che quella della scuderia satellite Tech3, ma non è detto che non possa ... Leggi su sportfair

“Dovizioso l’ha detto chiaramente: «Continuo a correre solo se c’è un progetto interessante». E la KTM lo è, considerata la competitività mostrata nelle prime gare. La Casa austriaca ha già ...

MotoGP, KTM chiude le porte ad Andrea Dovizioso: Aprilia unica opzione

Andrea Dovizioso rischia di restare a casa nella stagione MotoGP 2021. KTM esclude un interessamento, l'unica opzione disponibile è Aprilia. Quale futuro per Andrea Dovizioso in MotoGP? Il suo manager ...

